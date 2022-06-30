Son Dakika: Putin'den flaş 'diyalog' mesajı! 'Rusya hazır'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den son dakika önemli açıklamalar geldi. Putin, 'diyalog' mesajı vererek, "Rusya, nükleer silahsızlanma ve stratejik istikrar için diyaloğa hazır" dedi.

Putin, memleketi St. Petersburg'da yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, stratejik istikrarın sağlanması, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve silah kontrolü konusundaki durumun iyileştirilmesi için diyaloğa hazır."

Bu doğrultudaki çabaların özenli bir ortak çalışma gerektireceğini dile getiren Putin, ayrıca "Bugün Donbass'ta yaşananların" tekrarlanmasının önüne geçmesi amacı taşıyacağını belirtti.

YILAN ADASI'NDAN ÇEKİLDİKLERİNİ DUYURDU

Öte yandan, Rusya, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde kontrol altına aldığı Yılan Adası’ndan çekildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, bunun bir “iyi niyet” adımı olduğunu belirtti.

Açıklamada, Rusya'nın bu adımla Ukrayna'daki tahıl ve diğer tarım ürünlerinin ihracatı için insani koridor açma çabalarını engellemeye çalışmadığını gösterdiği kaydedildi.

