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  4. SON DAKİKA | Putin'den flaş Ukrayna açıklaması: Biz savaşı bitirmek istiyoruz

SON DAKİKA | Putin'den flaş Ukrayna açıklaması: Biz savaşı bitirmek istiyoruz

16.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Biz savaşı bitirmek istiyoruz, barış çabamıza karşı Ukrayna savaşmak istiyor" dedi. Putin'in açıklamaları bir anda gündem yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider arasındaki kritik görüşme de az önce başladı.

SON DAKİKA | Putin'den flaş Ukrayna açıklaması: Biz savaşı bitirmek istiyoruz

Son dakika: Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay Zirvesi'nde konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dair flaş açıklamalar yaptı. "Biz savaşı bitirmek istiyoruz" diyen Putin, "Barış çabamıza karşı Ukrayna savaşmak istiyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | PUTİN, UKRAYNA'YI SUÇLADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'ın Ukrayna'daki ihtilafla ilgili endişelerinin farkında olduğunu söyledi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapacağını ancak Kiev'in müzakere etmeyi reddettiğini söyleyerek Ukrayna tarafını suçladı.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider arasındaki kritik görüşme de az önce başladı.

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İKİ LİDER HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görüşmede masaya yatırılacak konuları açıklamıştı.

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Uşakov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacak. Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol. Görüşmede, 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların da sonuçları da ele alınacak'

FOTOĞRAF ZİRVEYE DAMGA VURDU

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderlerle sohbet ettiği anlar sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. Azerbaycan basını, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği bu fotoğrafı, "Semerkant'ta günün fotoğrafı: Liderlerin gayri resmi toplantısı..." şeklinde duyurmuştu.


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Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan son dakika putin
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