Son dakika: Putin emir vermişti... Nükleer denizaltılar yola çıktı

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusu nükleer kuvvetlerine, Batı ile olan gerilim konusunda yüksek alarma geçme emri vermesinin ardından, Rus nükleer denizaltıları tatbikatlar için yola çıktı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın tehditlerine rağmen, ittifakın nükleer silah alarm seviyesini değiştirmesine gerek duymadığını bildirmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'nin nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini bildirmişti.
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