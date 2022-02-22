Son dakika! "Putin'i çok iyi tanıyorum" dedi, hedefine Biden'ı koydu! Trump'tan ağır eleştiri

Son dakika haberi! Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin Joe Biden yönetimini eleştirdi. Putin'i çok iyi tanıdığını belirten Trump, "Şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok" ifadesini kullandı.

ESKİ ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerini tanıdığını açıklamasının ardından yaşanan süreci değerlendirdi.

"PUTİN'İ ÇOK İYİ TANIYORUM"

Durumun güzelce ele alınması durumunda Ukrayna'da yaşananların bu noktaya gelmeyeceğini belirten Trump, "Vladimir Putin'i gayet iyi tanıyorum, şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok" ifadesini kullandı.

TRUMP, BİDEN YÖNETİMİNİN YAPTIRIMLARINI "ZAYIF" BULDU

Trump, artan petrol fiyatlarıyla Biden yönetimi döneminde Rusya'nın gittikçe zenginleştiğine işaret ederek, "Zayıf yaptırımlar, bir ülkenin ve stratejik önemdeki toprakların ele geçirilmesiyle kıyaslandığında çok önemsiz" görüşünü paylaştı.

"ÜLKEMİZ ÇOK BÜYÜK BİR KARMAŞANIN KUCAĞINDA"

Artan petrol fiyatlarıyla Putin'in istediğini aldığını kaydeden Trump, "ABD'nin enerjisi Trump yönetimi döneminde bağımsızdı. Bu, daha önce hiç elde edemediğimiz bir bağımsızlıktı ve petrol fiyatları çok düşüktü. Şimdi ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında" değerlendirmesinde bulundu.

