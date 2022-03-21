Son dakika: Putin'in hipersonik füze hamlesine misilleme! Nükleer rota ortaya çıktı

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'da ilk kez hipersonik füze kullanmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Altı adet nükleer füze başlığı taşıyan bir askeri konvoy, Cumartesi gecesi Birleşik Krallık'tan geçti. Üzerinde herhangi bir işaret olmayan bu alay, Coulport'taki Kraliyet Donanması Silah Deposuna kadar olan yolculuğunun sonlarında Glasgow yakınlarında görüntülendi.

MYNET - DIŞ HABER

'GEÇEN YILDAN BERİ BİR İLK'

Aktivist Jane Tallents "Geçen yıl Ekim'den bu yana teçhizatlanma olmadı. Mantıklı bir açıklaması olmalı ama bu konuda bizi aydınlatacaklarını sanmıyorum." dedi.

RUSYA'NIN HİPERSONİK FÜZE KULLANMASINA MİSİLLEME Mİ?

Güçlü silahların nakliyesi, dün ilk kez hipersonik füzeler kullanan Rusya cumhurbaşkanı Putin ile büyük küresel gerilimlerin ortasında ortaya çıktı.

Ancak Jane bunun sadece rutin bir yenileme olduğunu söyledi ve “Rusya'yı bombalamak için silahlanmıyorlar ama bunu her zaman yapabilirler. Bu konvoy her zaman, 7/24, silahlı ve nükleer bir savaş başlatmaya hazır olduğumuz gerçeğini yansıtıyor sadece. Açıkçası bu mevcut durum çok endişe verici… "

ROTA ORTAYA ÇIKTI

Aldermaston'daki Atom Silahları Kuruluşundan yola çıkan askeri konvoy, Glasgow üzerinden rotasına devam ederek Coulport'taki Kraliyet Donanması Silah Deposuna doğru ilerledi.



