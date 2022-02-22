Son dakika! Putin'in Luhansk ve Donetsk kararı sonrası ne olacak? Dünya ayağa kalktı, peş peşe tepkiler

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşması dünyada büyük yankı uyandırdı. Rusya-Ukrayna krizine ilişkin konuşan Putin, Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. Putin'in açıklamasının ardından çok sayıda ülkeden peş peşe tepkiler geldi. İşte o açıklamalar...

"GÜÇLÜ BİR BİRLEŞİK CEPHE İLE TEPKİ VERMEYE HAZIRIZ"

Rusya'da güvenlik konseyi toplantısının henüz sona ermediği saatlerde konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Borrell, "Rusya Güvenlik Konseyi'nin görüşmelerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Nihai kararın henüz alınmadığını biliyoruz ve Putin'i uluslararası hukuka ve Minsk anlaşmalarına saygı duymaya çağırıyoruz ve ondan Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımamasını bekliyoruz ve böyle bir karar vermesi durumunda güçlü bir birleşik cephe ile tepki vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA YAPTIRIMLARI OLACAK"

İlhak durumunda ise bunun "mutlaka yaptırımları olacağını" belirten Borrell, "Eğer tanınma olursa, yaptırımları masaya koyacağım ve bakanlar karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ VURGUSU

Putin'in dünyada ses getiren konuşmasının ardından tepkiler peş peşe geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelişmeyi "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlâl" olarak değerlendirdi. AB yaptırımların masada olduğunu hatırlattı.

"BİRLİK, SERTLİK VE KARARLILIKLA KARŞILIK VERİLECEK"

Avrupa Komisyonu Başkanı Usula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Putin'in kararını kınadı. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki AB yetkilisi, Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının bariz ihlâlidir" ifadelerine yer verdi. Leyen ve Michel, "Ukrayna ile dayanışma halinde Avrupa Birliği ve ortaklarının birlik, sertlik ve kararlılıka karşılık vereceğini" belirtti.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: BM İLKELERİYLE TUTARSIZ

BM Genel Sekreteri Guterres konuyla ilgili yaptığı açıklamadı, "Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MACRON BM'Yİ ACİL TOPLATIYA ÇAĞIRDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıyan kararını kınadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Putin'in açıklamasının ardından Elysee Sarayı'nda güvenlik zirvesini toplayan Macron, ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile durum değerlendirmesi yaptı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının "açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı anlamına geldiği" belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması ve Rusya'ya yönelik Avrupa yaptırımlarının kabul edilmesi çağrısında bulunduğu" da vurgulandı.

NATO'DAN AÇIKLAMA: KINIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.

Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını kınadığını bildirerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşmasını ihlal etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."

Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.

ALMANYA'DAN KINAMA

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı" ifadesini kullandı.

PUTİN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASINDA DUYURDU

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını ulusal sesleniş konuşmasında dünyaya duyurdu.

