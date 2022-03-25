Son dakika: Putin'in nükleer güç tehdidi sonrası raflar boşaldı! Son altı günde satılanlar bir yıla bedel...

Vladimir Putin'in kısa sürede Ukrayna'yı işgal etme planı gerçekleşmedi. Rus lider nükleer güç seçeneğini masaya koydu. Polonya, Bulgaristan, Çekya gibi ülkelerde radyasyona karşı koruduğuna inanılan haplara olan talep hızla arttı. İyot içeren tabletler en çok tüketilen ürünler arasında yer aldı.

MYNET - DIŞ HABER

SON ALTI GÜNDE SATILAN ÜRÜN BİR YILA BEDEL...

Reuters'e konuşan Bulgaristan Eczacılar Birliği Başkanı, ülkede son bir yılda satılan iyot tabletlerine inanılmaz bir rağbet olduğunu tabletlerin son altı günde tükendiğini belirtti. Yapılan açıklamada "Bazı eczanelerin stokları şimdiden tükendi. Yeni miktarlar sipariş ettik ama korkarım çok uzun sürmeyecekler." ifadeleri kullanıldı.

UZMANLAR UYARIYOR

ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), potasyum iyodür tabletlerinin yalnızca "halk sağlığı veya acil durum yönetimi yetkililerinin tavsiyesi üzerine" alınması gerektiğini söyledi.

KREMLİN: PUTİN NÜKLEER SİLAHLARA BAŞVURABİLİR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baş sözcüsü Dmitry Peskov, ülkenin "varoluşsal bir tehdit" ile karşı karşıya kalması durumunda bu tür silahların konuşlandırılabileceğini söyledi.

Peskov, "Bizim bir iç güvenlik konseptimiz var. Kamuya açık, okuyabilirsiniz. Orada hangi durumlarda nükleer silahların kullanılabileceği yazıyor. Eğer ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit varsa o zaman bu konseptimize göre (nükleer silahlar) kullanılabilir." diye konuştu.

"PUTİN HENÜZ AMAÇLARINA ULAŞAMADI"

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.

Peskov, bu operasyonun amacının ise Ukrayna'nın askerlerden arındırılması, tarafsızlığının sağlanması, milliyetçi unsurların ortadan kaldırılması, Kırım'ın Rusya'ya bağlılığı ile Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması olduğunu sözlerine ekledi.

PESKOV, UKRAYNA'DA SİVİLLERİ HEDEF ALDIKLARINI REDDETTİ

Putin'in Ukrayna halkına değil, NATO'ya katılmak isteyen ve ülkelerinde Rusçayı yasaklayan kişilere kızgın olduğunu belirten Peskov, bazı Ukraynalıların kendileriyle iş birliği yaptığını da dile getirdi.

Peskov, "Sivillerin hedef alınması bizim ordumuzda yasak, Ukrayna'daki bazı unsurlar sivilleri kalkan olarak kullanıyor bu da sivil ölümlerine yol açıyor." diye konuştu.

Rusya'nın Minsk Anlaşmalarını ihlal ettiği söylemlerine de karşı çıkan Peskov, "Minsk'i yok sayan Putin değil Ukrayna'dır." ifadesini kullandı.

