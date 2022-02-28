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Son dakika: Putin'in Ukrayna planı ortaya çıktı! İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

28.02.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sürerken İngiliz istihbaratından sızdırılan belgeler gündem yarattı. Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı harekatta 50 bin Rus askerini gözden çıkardığı belirtildi.

Son dakika: Putin'in Ukrayna planı ortaya çıktı! İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişiminde 5. güne girildi. Sabah saatlerinde Harkov ve başkent Kiev'den patlama sesleri duyulmaya başlarken, Rus ordusunun ilerleme çabaları sürüyor. Ruslar, Ukraynalıların direnişi karşısında şaşıp kalırken, İngiliz istihbaratından sızdırılan belgeler dikkat çekti.

SON DAKİKA: PUTİN 50 BİN RUS ASKERİNİ GÖZDEN ÇIKARDI

Sızdırılan belgelere göre, Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 50 bin askeri gözden çıkardı.

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3 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ

Belgede istihbarat yetkililerinin, halihazırda Rusya’nın 3 bin civarında asker kaybı olduğunu rapor ettiği görüldü.

PUTİN, TALİMAT VERDİ

Rusya Sağlık Bakanlığına ise “tıbbi acil durum” için hazır olunması talimatı verildiği bildirildi. Söz konusu talimat, Moskova’nın mevcut savaşta çok sayıda asker kaybına hazırlandığı ve saldırılarını artırmayı planladığı şeklinde yorumlandı.

PUTIN

MOSKOVA DİRENİŞİ BEKLEMİYORDU

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi de Moskova’nın beklediğinden daha fazla direnişle karşı karşıya kaldığını, Rus kuvvetlerinin ezici üstünlüğüne rağmen düşündüğü ilerlemeyi kaydedemediğini ve ivmesinin bir kısmını kaybettiğini belirtti.

"BİRKAÇ YIL SÜREBİLİR"

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının uzayabileceğini belirterek, “Bu birkaç yıl olabilir. Rusya’nın güçleri olduğunu biliyoruz ama Ukraynalılar cesur ve ülkelerini korumaya kararlılar” değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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