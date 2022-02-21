HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Putin kararını verdi! Rus medyası merakla beklenen haberi duyurdu

Son dakika: Putin kararını verdi! Rus medyası merakla beklenen haberi duyurdu

21.02.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donestk ve Lugansk Cumhuriyetleri'nin tanınması ile ilgili kararın verileceğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkına sesleniş konuşması yapıyor.

Son dakika: Putin kararını verdi! Rus medyası merakla beklenen haberi duyurdu

Son dakika... Ukrayna-Rusya gerilimi tüm hızıyla devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkına önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Size hatırlatmak istiyorum ki. 1917'deki Bolşevik devriminden sonra yeni bir ulus kurmaya başladılar. Bazı anlaşmazlıklar yaşandı tabi ki. Sonrasında Stalin de ülkenin liderliğini ve ülkenin ulusal güvenlik konseyi başkanlığını aldı. Aldığı kararlar Lenin'in hoşuna gitmedi. Bazı bölgelere bazı statüler tanınması lazım diye düşündü. Bu şekilde Sovyetler Birliği'nin kuruluşu sırasında Lenin'in verdiği kararlarla tarihsel süreç yaşandı. Burada önemli bir soru var. Eski Sovyetler Birliği toprakları içerisinde toprakları neden başka yerlere vermemiz gerekti. Neden toprak bütünlüğümüzü bozmamız gerekti. Neden cömertçe topraklarımızı vermek zorunda kaldık?"

"GERÇEKLERDEN BAHSETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

"Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istediler. Kaizer ve müttefiklerinin olabilecek en kötü duruma sokmak istediler. Bunun için milliyetçilerin her talebini kabul ettiler. Rus kaderinin ve geleceğine baktığınız zaman, Lenin prensiplerinin bir hata olmadığını görüyorsunuz. Bu hatadan da kötü. Geçmişi değiştirmemiz imkansız. Gerçeklerden bahsetmemiz çok önemli. Şu anda açıklamalar ne olursa olsun hiçbir ulusun prensiplerinin önüne geçemez. Çünkü ülkedeki duruma baktığınız zaman zorlu bir durum görüyorsunuz. Size şunu hatırlatmak istiyorum; tarihi gerçeklerden bahsediyorum ve bunların Bolşevik sonucu Sovyet Ukrayna ortaya çıktı.
Buralarda Lenin'in heykellerinin yıkıldığını gördük. 1922'de eski Rus imparatorluğu topraklarında Sovyetler Birliği kuruldu ve bu kadar büyük bir alanın sadece iyi niyetle bir arada tutulması imkansızdı. Çünkü tarihi olarak parçalanmış durumdaydı."

PUTİN KARARI İMZALAYACAĞINI MACRON VE SCHOLZ'A SÖYLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Beyaz Saray'a geldiler! "İşgal saatler içinde başlayacak"Son dakika: Beyaz Saray'a geldiler! "İşgal saatler içinde başlayacak"
Artık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettilerArtık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettiler
10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Süper minili paylaşım! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demişti

Süper minili paylaşım! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demişti

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Ukrayna sınırında ilginç görüntü! Onlarca Rus askeri unutuldu…

Ukrayna sınırında ilginç görüntü! Onlarca Rus askeri unutuldu…

Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama!

Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama!

Korkunç olay! Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…

Korkunç olay! Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…

İlginizi Çekebilir

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.