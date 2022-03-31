Son Dakika: Putin kararnameyi imzaladı! "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak"

Son dakika haberi: Rusya'dan doğal gaz ödemelerinin Ruble ile yapılmasına ilişkin önemli bir karar geldi. Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.
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