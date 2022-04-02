Son Dakika: Putin ve Zelenskiy Türkiye'de mi görüşecek? Ukrayna'dan dikkat çeken müzakere açıklaması

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağı tüm dünyanın en çok merak ettiği konular arasında. Özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin nerede ve ne zaman olacağı merakla takip ediliyor. Son olarak Ukrayna'dan önemli bir müzakere açıklaması geldi. Şimdi, "Putin ve Zelenskiy Türkiye'de mi görüşecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"TASLAK BELGE YETERİNCE GELİŞTİRİLDİ"

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi. İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirten Arakhamia, şunları söyledi:

"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."

ZELENSKİY VE PUTİN TÜRKİYE'DE Mİ GÖRÜŞECEK?

Arakhamia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." dedi. (AA)





