Son dakika: Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

\u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Rag\u0131p Zarakolu hakk\u0131nda \u201cMakus kaderden ka\u00e7\u0131\u015f yok" ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131 nedeniyle soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Korkun\u00e7 gece! Cadde sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fcGizli hay\u0131rsever bakkala girdi, 10 bin TL\u2019lik borcu kapatt\u0131Koronavir\u00fcs yaz aylar\u0131nda ge\u00e7ecek mi? Enfeksiyon hastal\u0131klar\u0131 uzman\u0131 yan\u0131tlad\u0131