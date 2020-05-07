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  4. Son dakika: Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu hakkında “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

Son dakika: Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu hakkında “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

Ayrıntılar birazdan...

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