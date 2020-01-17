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  4. Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 22:38 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.

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RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Türk ressam, yazar ve siyasetçi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.

Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.

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