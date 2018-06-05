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SON DAKİKA! Rapçi 'Ezhel'e 10 yıl hapis istemi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve tutuklanan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu (Ezhel) hakkında 10 yıl hapis isteniyor

SON DAKİKA! Rapçi 'Ezhel'e 10 yıl hapis istemi

Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

İPEKÇİOĞLU'NA 10 YIL HAPİS İSTENİYOR

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ezhel ilk albümünü 2017 yılında çıkardı. Sercan İpekçioğlu'nun "Şehrimin tadı" adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi. İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivalinde sahne alacaktı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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ezhel sercan ipekçioğlu

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