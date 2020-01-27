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  4. Son dakika! Reina saldırısında istenen ceza belli oldu

Son dakika! Reina saldırısında istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı.

Son dakika! Reina saldırısında istenen ceza belli oldu

Savcı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 39 kişiyi kasten öldürme ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
reina saldırısı IŞİD

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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