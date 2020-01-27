Son dakika! Reina saldırısında istenen ceza belli oldu

Savc\u0131, sald\u0131r\u0131y\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Abdulkadir Masharipov'un 39 ki\u015fiyi kasten \u00f6ld\u00fcrme ve Anayasal d\u00fczeni ortadan kald\u0131rmaya te\u015febb\u00fcs su\u00e7lar\u0131ndan 40 kez a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapsini istedi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMetroda \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!Irakl\u0131 k\u0131z h\u0131rs\u0131zl\u0131k yaparken yine yakaland\u0131, yine serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131Antalya\u2019da tek teker facias\u0131
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