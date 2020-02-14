HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98,3 milyon liralık ceza

Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98,3 milyon liralık ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 19:43 | Son Güncelleme

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verildi.

Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98,3 milyon liralık ceza

Google’ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

GOOGLE'A 98 MİLYON TL CEZA

Google'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Reklamcılık ve Pazarlama Google Rekabet KurUMU

En Çok Okunan Haberler

Futbolcuları ifşa etmişti! Cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Futbolcuları ifşa etmişti! Cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Burhan Kuzu hakkında inceleme başlatıldı

Burhan Kuzu hakkında inceleme başlatıldı

İstanbul'da bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Yardımcı pilotun ifadesi ortaya çıktı

Yardımcı pilotun ifadesi ortaya çıktı

Karantina sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

Karantina sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

'235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına İBB'den yanıt geldi

'235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına İBB'den yanıt geldi

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu para. akp gider kesin :)))
Bi bu kalmıştı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

Kayseri'de iğrenç olay! Çıplak görüntülerini çekti ve...

İğrenç olay! Çıplak görüntülerini çekti ve...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin açıklama

AK Parti'den İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin açıklama

Tarihi duvar ve çeşmenin üzerine yapılan binalarla ilgili yeni gelişme!

Üzerlerine bina yapılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika: Bahçelievler’de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çöken binayla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.