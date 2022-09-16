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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

16.09.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. İşte herkesin merak ettiği o iller...

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete orman
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