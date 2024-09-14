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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

14.09.2024 00:12
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de dikkat çeken görevden alma ve atama kararları mevcut. Bu kararlara göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birtakım görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekçi görevden alındı yerine Musa Heybet atandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı yerine Yasin Ayfer Erkoç atandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınıp yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Ayrıntılar geliyorBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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