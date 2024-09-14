SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birtakım görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekçi görevden alındı yerine Musa Heybet atandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı yerine Yasin Ayfer Erkoç atandı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınıp yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.
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