HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu

28.12.2024 00:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AB'de yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor: Zorunlu olacak

AB'de yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor: Zorunlu olacak

"Şahitlerim var" Ağabeyin o sözleri gerginliğe yol açtı: "Anlatacağım hepiniz şoke olacaksınız"

"Şahitlerim var" Ağabeyin o sözleri gerginliğe yol açtı: "Anlatacağım hepiniz şoke olacaksınız"

Babaannesinin 30 yıl önce yapıp sakladığı şeyi buldu, üretime başladı

Babaannesinin 30 yıl önce yapıp sakladığı şeyi buldu, üretime başladı

ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu!

ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu!

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saldıran köpek kuduz çıktı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saldıran köpek kuduz çıktı

İzmir'de iğrenç olay! Bisikletli sapık tutuklandı

İzmir'de iğrenç olay! Bisikletli sapık tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.