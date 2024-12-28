Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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