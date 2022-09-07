SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Domates ihracatı izne bağlandı

Son dakika haberine göre, domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, domates ihraç etmek isteyenler Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak. İşte son dakika haberinin detayları...
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