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  4. SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Domates ihracatı izne bağlandı

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Domates ihracatı izne bağlandı

07.09.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, domates ihraç etmek isteyenler Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Domates ihracatı izne bağlandı

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile domates, ihracı 'ihracı kayda bağlı mallar' listesine eklendi.

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domates resmi gazete
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