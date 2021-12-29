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  4. Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı

29.12.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı

Son dakika gelen habere göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına daha önce 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Böylelikle, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar verilmesi şartıyla belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

(DHA)

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