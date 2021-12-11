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Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Subay ve astsubaylarla ilgili cinsel hayat ve medeni durum düzenlemesi

11.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre askeri okullarda okuyan subay ve astsubaylarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle subay, astsubay olacakların cinsel hayatları ve medeni durumlarıyla ilgili yeni bir düzenleme geldi. "Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak. Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak." maddesi yer aldı.

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Subay ve astsubaylarla ilgili cinsel hayat ve medeni durum düzenlemesi

11 Aralık Cumartesi bugünkü Resmi Gazete'de “Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemede subay ve astsubay adaylarının cinsel hayatlarıyla ilgili maddede değişikliğe gidildi.

23 MART TARİHLİ YÖNETMELİKTEKİ MADDE DEĞİŞTİ

23 Mart tarihli yönetmelikte “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak” ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.

YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE

Maddenin yeni hali şöyle oldu:

“i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.”

“j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”

RESMI GAZETE

İşte o yönetmelikteki değişikliğin tam metni;

Millî Savunma Bakanlığından:

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI

VE ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN

YETİŞEN SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Atama kararları Resmî Gazete'deAtama kararları Resmî Gazete'de

MADDE 1 – 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.”

“j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.”

“f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Subay Olur” raporu almak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.”

“f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” raporu almak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

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resmi gazete Milli Savunma Bakanlığı
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