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  4. Son dakika| Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu!

Son dakika| Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu!

08.01.2025 20:23
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Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan'dan acı haber geldi. Ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu. Celkan, deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştürmesiyle tanınıyordu.

Son dakika| Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu!

Muğla Datça'da yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu.
İskele Mahallesi'nde yaşayan Celkan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından yapılan kontrolde Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DENİZ ÜRÜNLERİNİ SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR!

Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam ve balıkadam Celkan'ın, eserlerini ürettiği evinin müzeyi andırdığı belirtildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ressam Muğla Datça
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