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Son dakika: Resulayn'da patlama! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi. Saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Suriye'de Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı. İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda çevredeki araçlar ve tezgâhlar büyük hasar gördü.

SALDIRI PKK/YPG TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yerel kaynaklara göre saldırı, siviller alışveriş yaptığı sırada meydana geldi. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
resulayn patlama

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