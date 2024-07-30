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  4. SON DAKİKA | İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı! Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı

SON DAKİKA | İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı! Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı

30.07.2024 19:59
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30.07.2024 19:59
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Son dakika haberi: Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanın hedef alındığı belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Son dakika: Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

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Olay bölgesinde büyük panik yaşandı. Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

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HİZBULLAH KOMUTANI HEDEF ALINDI

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Beyrut Lübnan
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