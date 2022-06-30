SON DAKİKA | Reyhanlı saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Memet Gezer, ABD'den Türkiye'ye getirildi

Son dakika: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

ABD'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde “Saldırının talimatını aldım” dediği Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN TESLİM ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu baronu Memet Gezer'in ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Interpol Europol Daire Başkanlığınca gerekli çalışmalar yapılarak, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı. ABD’li görevliler refakatinde Türkiye'ye getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanı'ndan teslim alındı.

9 Mayıs 1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu.

Kaynak: İHA



