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Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki zirve tırmanışının ardından dönüş yolunda kaybolan iki kişinin rotalarını kaybetmesi sonucu yürüyerek Yusufeli Olgunlar Yaylası'na indikleri öğrenildi.

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki zirve tırmanışının ardından dönüş yolunda kaybolan iki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aydemir, Şerafettin Tosun ve bir arkadaşları Yukarı Kavron Yaylası'na gitti.

DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ

Hüseyin Aydemir, Kaçkar Dağları'nda zirveye tırmanan arkadaşlarından gece saatlerinden beri haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, kayıp kişileri arama çalışmalarına başladı.

TELEFON BAĞLANTISI KURULDU

Sabah saatlerinde ekiplerin telefon bağlantısı kurduğu kayıp kişiler, yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta olduklarını ve kamp alanına dönmeye çalıştıklarını söyledi.

Dönüş yolunda kayboldukları sanılan kişilerle bir süre sonra irtibat yeniden kesildi.

Arama çalışmaları sürerken, kayıp kişilerin rotalarını kaybetmeleri sonucu yürüyerek Yusufeli Olgunlar Yaylası'na indikleri öğrenildi.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

İl Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgedeki arama çalışmalarını sonlandırdı.

Kaybolan iki kişi, Yusufeli Jandarma Ekipleri tarafından bulundukları yerden alınacak.

Kaynak: AA

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