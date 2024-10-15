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  4. Son dakika | Rojin'den kahreden haber geldi! 18 gündür aranıyordu: Cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulundu

Son dakika | Rojin'den kahreden haber geldi! 18 gündür aranıyordu: Cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulundu

15.10.2024 16:03
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Son dakika haberi: Memleketinden başka bir ilde üniversite kazandı, eğitime başlayamadan yaşamını yitirdi... Van'da kaybolan üniversite öğrenci Rojin Kabaiş'ten (21) acı haber geldi. 18 gündür aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu.

Son dakika | Rojin'den kahreden haber geldi! 18 gündür aranıyordu: Cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulundu

Son dakika haberi: Önce Narin Güran, şimdi de Rojin Kabaiş... Diyarbakır'dan gelip Türkiye'yi sarsan haberin ardından Van'da da umutlu bekleyiş hüsranla bitti. Diyarbakır'dan üniversite kazandığı Van'a gelen Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

18 GÜNDÜR ARANIYORDU

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 18 gündür aranıyordu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

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BAŞÖRTÜSÜ BULUNMUŞTU

Rojin'i arama çalışmalarının 13. gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunmuştu.

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CESET İHBARI GELDİ

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’e ait olduğu tespit edildi.

ROJİN NEREDE BULUNDU? BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

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NE OLMUŞTU?

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülmüştü.

AW304965_02Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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