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  4. Son dakika: Roketsan'da patlama! 3 kişi hafif yaralandı

Son dakika: Roketsan'da patlama! 3 kişi hafif yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Roketsan'da bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklama yaptı.

Son dakika: Roketsan'da patlama! 3 kişi hafif yaralandı

Roketsan'da meydana gelen ve 3 kişinin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliği konuyla ilgili olarak "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır." dedi.

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Kaynak: İHA-DHA

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