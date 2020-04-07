Son dakika: Roketsan'da patlama! 3 kişi hafif yaralandı

Roketsan'da meydana gelen ve 3 kişinin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir.



Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 7, 2020

Ankara Valiliği konuyla ilgili olarak "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır." dedi.

Kaynak: İHA-DHA

