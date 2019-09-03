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Son dakika! RTÜK'ten Netflix açıklaması

Emre Ekrem Emre Ekrem
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix, Blu TV, Puhu TV, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu alındığını açıkladı.

Son dakika! RTÜK'ten Netflix açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun." dedi.


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