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Son dakika: RTÜK'ten Netflix ve Spotify kararı!

17.08.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) Netflix ve Spotify kararı geldi. "Jurassic World Kretase Kampı" isimli animasyon filminde toplumun milli ve manevi değerleri, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Netflix'e idari yaptırım uygulandı. Müzik platformu Spotify içinde yer alan hakaret, aşağılama, iftira içeren çalma listeleri ile podcast içeriklerinin de platformdan temizlenmesine karar verildi.

Son dakika: RTÜK'ten Netflix ve Spotify kararı!

RTÜK'ten son dakika Netflix ve Spotify kararı geldi. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dilekçeyle şikayet ettiği filmde, iki kız karakterin yakınlaştıkları sahneler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

İlgili yapıma "18 yaş ve üzeri" koruyucu sembolüyle katalogda yer veren Netflix'in, yapımı "Ailece İzlenebilecek Diziler" olarak tanımlamasının izleyenleri yanlış yönlendirebileceğini, çocukların kendi yaş grubuna yönelik olmayan yapıma maruz kalmalarına neden olabileceğini değerlendiren RTÜK, "Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal eden Netflix'e idari yaptırım uyguladı.

Netflix

SPOTIFY'A DA YAPTIRIM

Müzik platformu Spotify içerisinde yer alan milli manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren ve FETÖ propagandası yapan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri ile podcast içeriklerinin de platformdan temizlenmesine karar verildi.

Spotify

RTÜK, "Deli Murat Show" programında kadınlara hakaret içeren sözler nedeniyle İstanbul'un Sesi radyosuna da üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Tele 1'e ise izleyicilerden yardım ve bağış toplanarak haksız kazanç elde edildiği, mahkemenin verdiği yayın yasağına uyulmadığı, Halk Tv'ye de iki farklı programda milli ve manevi değerlerle, Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı ve Bakanlık yetkililerine hakaret nedeniyle yaptırım uygulandı.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığının başvuru dilekçesini dikkate alan RTÜK, "Teke Tek Bilim" programında konuşan Celal Şengör'ün dini değerlere hakaret eden sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı bularak Habertürk'e de idari para cezası verdi. (AA)

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Netflix Spotify radyo ve televizyon üst kurulu rtük
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