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  4. SON DAKİKA | RTÜK'ten seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Saat 21.00'den sonra...

SON DAKİKA | RTÜK'ten seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Saat 21.00'den sonra...

14.05.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den seçim yasaklarıyla ilgili açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | RTÜK'ten seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Saat 21.00'den sonra...

Son dakika haberi: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) seçim yasaklarıyla ilgili açıklama geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" dedi.

"SAAT DAHA ERKENE ÇEKİLEBİLİR"

Şahin açıklamasının devamında "YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur." ifadelerine yer verdi.


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