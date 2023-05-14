SON DAKİKA | RTÜK'ten seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Saat 21.00'den sonra...

Son dakika haberi: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) seçim yasaklarıyla ilgili açıklama geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" dedi.

"SAAT DAHA ERKENE ÇEKİLEBİLİR"

Şahin açıklamasının devamında "YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur." ifadelerine yer verdi.



