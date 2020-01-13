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  4. Çavuşoğlu: Hafter tarafı ateşkes için yarın sabaha kadar süre istedi

Çavuşoğlu: Hafter tarafı ateşkes için yarın sabaha kadar süre istedi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Moskova'daki Libya görüşmesi sonrasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hafter tarafının oluşturulan taslak metni incelemek için yarın sabaha kadar süre istediğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise iki tarafın da metne olumlu baktığını kaydetti. Rus basını, Moskova’daki Serrac ve Hafter görüşmesinde tarafların ön koşulsuz ateşkeste anlaştığını duyurmuştu.

Çavuşoğlu: Hafter tarafı ateşkes için yarın sabaha kadar süre istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra imzalanarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da metni imzalarsa sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak da dile getireceklerdir. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız."

"İKİ TARAF DA OLUMLU BAKIYOR"

Lavrov da iki tarafın da taslak metne olumlu baktığını söyledi.

RUS AJANSI: TARAFLAR ANLAŞTI

Rus ajansı ise öncesinde geçtiği haberde Moskova'da yapılan Libya görüşmesinde tarafların ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaştığını duyurmuştu.

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