Son dakika | Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti! 25 milyon dolarlık Tor-M2 füzesi olay oldu

Son dakika: Rusya Ukrayna işgalinde zor anlar yaşamaya devam ediyor. Harekatın 10. gününe girilirken Rus ordusu henüz istediği hedeflere ulaşabilmiş değil. Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna ordusu ve silahlı halkın direnişi sürerken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü günün konusu oldu.

RUS ORDUSU AĞIR KAYIPLAR YAŞIYOR

On binlerce askerle kuzey, doğu ve güney cephelerinden Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu, Moskova'nın verdiği rakamlara göre 498 askerini kaybetti. Ukrayna ise bu sabah 10 bini aşkın işgalci askerin öldürüldüğünü açıkladı.

RUS ORDUSUNUN ÖZEL SİLAHLARI UKRAYNALILARIN ELİNE GEÇTİ

Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolarda hava savunma sistemi Pantsir-S'in yanı sıra yüzlerce tank, zırhlı araç ve cephanenin Ukraynalılar tarafından ele geçirildiği görülüyor. Terk edilmiş araçların fotoğrafları arasında Rus ordusunun özel silahları da bulunuyor.

UKRAYNALI ÇİFTİNİN GÖRÜNTÜSÜ VİRAL OLDU

Ukraynalı bir çiftçinin traktörüyle Rus yapımı Tor-M2 füze sistemini çektiği görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Tor-M2 füzelerinin halihazırdaki fiyatı, 25 milyon dolar seviyesinde.

GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Wall Street Journal gazetesi, yayımladığı özel haberinde işgalci Rusların her gün Kiev'e doğru ilerlemeyi denediğini ancak şehrin banliyölerinde geri püskürtüldüğünü bildiriyor. Habere göre, her gün durdurulan Rus birlikleri yanmış tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı.

"ONLARI AVLAMAYA ÇIKIYORUZ"

Cephedeki Ukrayna özel kuvvetlerinin komutanı Vladimir, "Onları avlamaya çıkıyoruz ve yok ediyoruz" diyor. Vladimir'in yanındaki özel kuvvet askerleri İngiltere'nin gönderdiği 308 sniper silahları ve NLAW tanksavar silahları kullanıyor.

Cephedeki özel kuvvet askerleri özellikle Rus birliklerine malzeme taşıyan ikmal konvoylarını hedef alıyor. Vladimir, "Çünkü, eğer akaryakıtları olmazsa hiçbir şey yapamazlar" ifadesini kullanıyor.



