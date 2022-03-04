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  4. Son dakika: Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiler! 72 saat süre verildi

Son dakika: Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiler! 72 saat süre verildi

04.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası bir ülke daha harekete geçti. Balkan ülkesi Karadağ, ülkede görev yapan bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiler! 72 saat süre verildi

Son dakika... Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, Karadağ güvenlik birimlerinin Rus diplomatın, diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi ile çelişen faaliyetleri bulunduğu değerlendirmesi üzerine alındığı belirtildi.

72 SAAT SÜRE VERİLDİ

Açıklamada, Rus diplomata Karadağ topraklarını terk etmesi için 72 saatlik süre verildiği ve bu karara ilişkin resmi notanın Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğine teslim edildiği bilgisi de yer aldı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatın hangi faaliyetler üzerinde çalıştığını belirtmezken, Rusya Büyükelçiliği de konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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