Son dakika: Rus diplomatlara karşı harekete geçtiler! Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika... İrlanda, Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinde görevli 4 üst düzey yetkiliden ülkeyi terk etmelerini istedi. Öte yandan Belçika ve Hollanda da, ülkelerinde bulunan bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, parlamentoda yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak aldığı "güvenlik tavsiyeleri"ni gösterdi.

4 YETKİLİ İÇİN SINIR DIŞI KARARI

Rusya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydeden Martin, ülkeyi terk etmesi istenen 4 yetkilinin faaliyetlerinin uluslararası diplomatik davranış standartlarına uygun olmadığını söyledi.

Martin, Rusya ile diplomatik kanalların açık kalması gerektiğine inandığını ifade etti.

HOLLANDA

Hollanda, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rus diplomatları sınır dışı ettiklerini duyurdu.

Hoekstra, "Hollanda, diplomat olarak görev yapan Hollanda'daki Rus temsilciliklerine bağlı 17 Rus istihbarat görevlisini sınır dışı etti." paylaşımında bulundu.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) ve Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisinden (MIVD) elde edilen bilgiler doğrultusunda kararın alındığını kaydeden Hoekstra, "Bu istihbarat görevlileri ülkenin güvenliği için bir tehdittir. Bu adım, benzer düşünen diğer ülkelerle koordineli olarak atıldı. Bu, ulusal güvenlik bağlamında alınmış bir önlemdir." ifadesini kullandı.

BELÇİKA

Belçika hükümeti, ülkede görevli Rus diplomatlardan 21'ini casusluk yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rus diplomatların Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği ile Anvers kentindeki konsolosluğunda çalıştıklarını duyurdu.

Belçika meclisinde bir toplantıda konuşan Wilmes, bu diplomatların ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden casusluk ve etki operasyonu faaliyetlerinde bulundukları için sınır dışı edileceklerini bildirdi.

Wilmes, Rus diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 15 gün süre verildiğini, kararın Hollanda ile istişare içinde alındığını aktardı.

Wilmes, "Bu bir yaptırım değil. Bu karar, bizim ulusal güvenliğimizle ilgili. Rusya ile diplomatik kanallarımız açık. Rusya'nın büyükelçiliği Belçika'da açık kalmaya devam edecek." dedi.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Rusya Dışişleri Bakanlığı, toplam 10 Rus diplomatı sınır dışı eden Letonya, Litvanya ve Estonya’ya karşılıklılık ilkesi kapsamında yanıt vererek, Litvanyalı 4, Letonyalı 3 ve Estonyalı 3 diplomatı sınır dışı etti. (AA-İHA)

