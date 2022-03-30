Son dakika | Rus ordusunun çekilmesi bir aldatmaca mı? İşte Putin'in Kiev planı

Son dakika: Tüm dünya dün İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerine kilitlenmişti. Rus ve Ukraynalı heyetlerin gerçekleştirdiği kritik görüşmeler sonrası iki taraftan olumlu mesajlar gelmiş, Rus ordusu Kiev ve Çernihiv bölgesindeki operasyonlarını azaltma kararı almıştı.

UKRAYNA: RUS BİRLİKLER ÇEKİLİYOR AMA BU BİR ALDATMACA

Ukrayna Genelkurmayı ise yaptığı açıklamayla Rus birliklerinin çekilmesinin büyük ihtimalle bir aldatmaca olduğunu söyledi. Facebook'ta paylaşılan günlük güncellemede, Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den uzaklaşmaya devam ettiği belirtildi. Rusya, operasyonların doğudaki Donbas bölgesine odaklanacağını açıklamıştı. Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, çekilmelerin "büyük ihtimalle birlik rotasyonu" olduğunu ve Ukrayna Ordusu'nu nereye konuşlanacakları konusunda aldatmayı amaçladığını belirtti.

PENTAGON: KİEV İÇİN TEHDİT DEVAM EDİYOR

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby de, Rus birliklerinin kentten uzaklaşmasına karşın, Kiev'e yönelik tehdidin devam ettiğini söylemişti.

Güncellemede ayrıca, Rus birliklerinin Donestk'te ateşe ve saldırılara devam ettiği vurgulandı. Novokarlivka ve Luhivske'de Rus güçlerinin konumlarını güçlendirdikleri ve mayınlama yaptıkları ifade edildi.

ZELENSKİY: 'GÜVENLİKEN BAHSETMEK İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, “İşgalciler İrpin’den uzaklaştırıldı. Kiev’den uzaklaşıyorlar. Fakat bölgemizin bu kısmında güvenlikten bahsetmek için henüz çok erken. Çatışma devam ediyor. Rus birlikleri Kiev’in kuzeyini kontrol ediyor. Kaynaklara ve insan gücüne sahip. Zarar gören birimler yeniden toparlanıyor. Kayıpların yüzde 90 seviyelerine ulaşması bile onları durdurmuyor” ifadelerini kullandı. Mariupol’deki duruma değinen Zelenskiy, “Mariupol’de bugün itibariyle 143 çocuğun öldüğü biliniyor. Mariupol direnmeye devam ediyor” diye konuştu.

