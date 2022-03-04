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  4. Son dakika: Rus ordusunun devasa konvoyu! Dünyanın konuştuğu görüntünün nedeni Rasputitsa (Çamur mevsimi)

Son dakika: Rus ordusunun devasa konvoyu! Dünyanın konuştuğu görüntünün nedeni Rasputitsa (Çamur mevsimi)

04.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, Kiev'e doğru ilerlemeye çalışan Rus ordusunun 67 kilometrelik konvoyu dünya basının gündemine oturdu. Devasa konvoyun saldırıya açık halde, tek sıra ilerlemesinin nedeni merak edilirken, uzmanlar sebep olarak Rasputitsa (Çamur mevsimi) diye adlandırılan doğa olayını işaret ediyor.

Son dakika: Rus ordusunun devasa konvoyu! Dünyanın konuştuğu görüntünün nedeni Rasputitsa (Çamur mevsimi)

Son dakika: Ukrayna işgalinde Rus ordusunun 67 kilomtereyi bulan Rus ordusunun askeri konvoyu gündemdeki yerini koruyor. Tek şerit halinde aleni şekilde asfaltta ilerlemeye çalışan konvoyun neden böyle bir görüntü verdiği merak edilirken, söz konusu konvoyun durması da ayrı bir tartışma konusu oldu.

SON DAKİKA | DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜNÜN NEDENİ: RASPUTİTSA (ÇAMUR MEVSİMİ)

Devasa konvoyun planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıkarken, 67 kilometrelik Rus konvoyunun tek sıra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa (Çamur mevsimi) diye adlandırılan doğa olayı.

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TEK HATTA MECBUR KALDI

Rus ordusunun yaşadığı bu zorluk nedeniyle, Kiev'e giden tek anayolu kullanmak zorunda kaldığı kaydediliyor. Bu da uydu görüntülerine yansıyan kilometrelerce uzunluktaki askeri konvoyun oluşmasına neden oldu.

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Bu da Rus askeri konvoyunu, her an Ukrayna ordusunun veya direniş gruplarının saldırılarına açık hale getirdi.

İSTİHBARAT RAPORUNA YANSIDI

İngiliz Savunma Bakanlığı da dün yayınladığı istihbarat metninde de, Rus ordusunun Ukrayna'da yaşadığı zorluklara işaret edildi. Kiev'e ilerleyen 30 km.'lik Rus askeri konvoyunun, yoğun direniş, mekanik sorunlar ve hattaki yoğunluk nedeniyle ilerlemesini durdurduğu kaydedildi.

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ARAÇLARI TERK EDİP KAÇTILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başta Rusya'nın gelişmiş hava savunma sistemlerinden Panstsir-S1 araçları olmak üzere, mühimmat taşıyan kamyonlar ve zırhlı askeri araçların çamurdan çıkamayarak, personelleri tarafından terk edildiği görülmekte. Terk edilen Rus askeri araçlarındaki teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından alındığı ve sonrasında araçların imha edildiği görülüyor.

RASPUTİTSA NEDİR?

Rasputitsa, yağmur veya eriyen kardan kaynaklanan çamurlu koşullar nedeniyle asfaltsız yollarda veya ülke genelinde seyahat etmenin zorlaştığı ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılın iki mevsimi için kullanılan Rusça bir terimdir. "Rasputitsa" ayrıca her iki dönemdeki yol koşullarını da ifade eder.

Rasputitsa Rusça bir kelime. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde eriyen karlar ve yağmurlar sonucu asfaltsız çamurlu yollara "rasputitsa" adı veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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