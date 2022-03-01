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Son dakika: Rus ordusuyla birlikte savaşan Kadirov'a sert sözler! '300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'

01.03.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Putin, 300 bin Çeçen'in katili. Kadirov ve ailesi hem ülkesine hem de davasına ihanet ediyor!' Kadirov'a bağlı güçlerin Putin'in emriyle Ukrayna'ya saldırması Avrupa basınında da haber oldu. Türkiye'de yaşayan Çeçenler, Kadirov'un hamlelerine tepki göstermeye devam ediyor. KAFKASDER Başkanı Ali Viskhadzhiev, Kadirov'un Putin'i ilahı olarak gördüğünü ifade ederken 'Kadirov, Çeçen halkını temsil etmiyor' dedi.

Son dakika: Rus ordusuyla birlikte savaşan Kadirov'a sert sözler! '300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'

Rusya - Ukrayna savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Savaş devam ederken Çeçenistan lideri Kadirov'a bağlı güçlerin Rusya ordusuyla birlikte Ukrayna'ya giderek savaşa katılması Türkiye'de ilginç karşılandı. Rusya ile Çeçenistan arasında uzun süren savaş sonrasında Putin'e yakın Kadirov, göreve getirilmişti. Çeçenistan halkından Kadirov'a büyük tepki geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

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KAFKASDER Başkanı Ali Viskhadzhiev; Kadirov'un hem Çeçenistan'da hem de Avrupa'da işkenceler yaptırdığını, kendi halkına düşman olduğunu belirtti. İşte o açıklamalar...

Kafkas coğrafyası yıllar boyunca Ruslarla savaştı. Çeçenler de bu savaşlarda uzun süre Rusya ordusuyla mücadele etti. Şamil Basayev, Cahar Dudayev gibi liderler Çeçen halkına önderlik yaptı. Şimdi Kadirov'un Putin'e methiyeler düzerek ordusunu Ukrayna'ya göndermesine Rusya ile birlikte savaşması hakkında ne düşünüyorsunuz?

'Kafkasya coğrafyası hemen hemen her elli yılda bir savaş gördü. Sürgünler ve soykırımlar yaşandı. Kafkasya halkı şerefi ve onuru için yaşar. En son 1994 ve 1999 yıllarında savaş bölgede hala devam ediyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Kadirov'un yaptığı şey sadece gösteridir. Bu şov, Çeçen halkını kötü olarak gösterdi. Bu durum bizi çok üzüyor.

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Kadirov, Putin'in kuklasıdır. Kadirov, kendi halkına düşman. Tüm dünyada kendisine muhaliflere cinayetler düzenliyor. İşkenceler yaptırıyor. Dünya onu böyle tanıyor. 'Çeçenler, Rusya'nın yanında Ukrayna'ya girdi' tespiti doğru değil.

"PUTİN, BENİM İLAHIM DİYOR! O ADAM 300 BİN ÇEÇENİN KATİLİ"

Kadirov, 'Putin, benim ilahım' diyor. O adam 300 bin insanın katili. Çeçenistan'da yüzbinlerce insanı öldürttü. Oradaki fotoğraflar tamamen şov. O Kadirov, kendi halkının katiliyle beraber hareket ediyor. Şiddet onu esir almış. Kadirov ailesi hem dinini hem davasını hem ülkesini satan bir avuç kişidir. Onlara 'Çeçenler' demek doğru değil.

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Nasıl biz Türkiye'ye yerleşmişsek Ukrayna'ya yerleşen Çeçenler var. Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında savaşan Çeçenler de var. Ukrayna'daki çatışmalarda Ukrayna yanında savaşan ve hayatını kaybeden Çeçenler söz konusu. Kadirov'un açıklamalarının tüm Çeçen halkını temsil ediyormuş gibi düşünülmesi bizi çok üzüyor. Biz kanlarımızla çok bedel ödedik. Bunun için çok üzülüyoruz.

Eklemek istediğim bir şey var. Bizim bağımsızlık mücadelemize saygı gösteren herkes lütfen Kadirov'un ismini zikriderken Çeçenleri ayrı tutsun. Kadirov ve ailesi Çeçen halkını temsil etmiyor.'

İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği Eski Başkanı Nail Sönmez: 'Bu durum Çerkesler ve Çeçenler için çok şaşırtıcı bir şey değil. Kadirov'un kim olduğunu, Çeçenya ve Kafkasya'da Putin tarafından kendisine verilen asıl görevin ne olduğunu çok iyi biliyoruz.'

"AMAÇ RUSYAYA KARŞI DİRENİŞ PSİKOLOJİSİNİ KIRMAK"

Kafkasaylılar camiası bu durumun farkında. Ancak Çeçenya'ya uzak olan çevreler, Kadirov'un tüm yaptıklarını 'tüm Çeçenler' olarak algılıyor. Oysa durum bundan çok farklı. Putin tarafından göreve getirilen Kadirov'un bütün işi, Çeçenya'daki Rusya'ya karşı direniş psikolojisini kırmak oldu. Ve sonunda Çeçenistan'ı bu noktaya getirdi.

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"ÇEÇENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KADİROV'A KARŞI"

Bugün dahi Çeçenlerin büyük bir çoğunluğu Kadirov'a karşıdır. Ancak Çeçenya içerisinde yaşayanların korkudan dolayı bu durumu dile getirmeleri mümkün değil. Ancak Çeçenya dışında ne kadar Çeçen varsa zaten hem Rus yayılmacılığına karşı hem Kadirov karşıtı.

"GROZNİ'DEKİ BİRLİKLER UKRAYNA'YA GİTMEDİ"

Grozni'deki yaptığı tamamen şovdu. Oradaki birlikler Putin'in emriyle toplanmadı ve Ukrayna'ya da gitmedi. Hepsi, şov bittikten sonra kendi bölgelerine, birliklerine geri döndü. Şu an için Ukrayna'da paralı Rus askeri safında savaşanlar var. Gönüllü olarak Rus ordusuna katılıp maaş karşılığı savaşıyorlar.


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Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
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