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Son dakika... Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki son vilayet olan İdlib'e hava saldırısına başladığını duyurdu.

Son dakika... Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu!

Suriye'de muhaliflerin kontrol ettiği son vilayet olan İdlib'de beklenen oldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib'i 22 günlük suskunluğun ardından yeniden vurmaya başladığını dünyaya duyurdu.

SURİYE ORDUSU HEM HAVADAN HEM KARADAN VURUYOR

Öte yandan bölgeden gelen haberler Suriye ordusunun İdlib'i aralıklarla havadan ve karadan vurduğunu belirtiyor.

Günlerdir dünya nefesinin tutmuş, İdlib'deki olası operasyonu bekliyordu! İran ve Rusya, Esad Rejiimin olası askeri operasyona desteğini açıklamış, Türkiye ve AB ülkeleri olası askeri operasyonun neden olabileceği insanlık dramına karşı endişelerini dile getirmişti.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

FRST

TRUMP'TAN İDLİB AÇIKLAMASI

Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve müttefikleri İran ile Rusya'ya 'İdlib'e pervasızca saldırmamaları' uyarısında bulunmuştu.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda İdlib'de yüzbinlerce kişinin ölebileceğini söyledi.

Pazartesi günü attığı tweette Trump, "Ruslar ve İranlılar bu potansiyel insanlık trajedisine ortaklık ederek çok ciddi bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce kişi ölebilir. Buna izin vermeyin!" dedi.

İDLİB'İN STRATEJİK ÖNEMİ NEDİR?

Suriye ordusunun hedefinde muhaliflerin elindeki son büyük yerleşim yeri, son kaleleri İdlib var. Türkiye'nin komşusu İdlib, askeri ve siyasi açıdan bölgedeki birçok aktör için stratejik öneme sahip.

Bir hafta içinde bölgede askeri hareketlilik de tırmandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki 12 gözlem noktasına takviye kuvvetler gönderirken, Rus basını da Rus İzvestiya gazetesi de Rusya'nın Akdeniz'in doğusuna en az 10 savaş gemisi ve iki denizaltı konuşlandırdığını duyurdu.

İDLİB TÜRKİYE İÇİNE NEDEN ÖNEMLİ?

İdlib, Astana Mutabakatı çerçevesinde Suriye'de oluşturulan dört Gerilimi Azaltma bölgesinden biri olarak belirlenmişti.

Mutabakat kapsamında Türkiye İdlib içine 12 gözlem kontrol noktası kurdu. Bunların aralarına Rusya 10, İran da 7 gözlem noktası yerleştirdi.

Vilayet, bölge aktörlerinin her biri için kendi çıkarları doğrultusunda stratejik öneme sahip.

Suriye'de Beşar Esad açısından 2011'den bu yana devam eden iç savaşın büyük oranda sona ermesi ve zaferini ilan etmesi anlamına gelecek.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya İdlib Suriye

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
idlib muhaliflerden temizlenip kahraman esedın kontrolü altına geçmeli... Erdoğan ise iran ve Rusya'nın arabulucuguyla tekrar esedla görüşmeli!
vurun bakalim bigunde sizi vururlar insallah...
Dün ABD çocuğu bu gün rus çocuğuyuz diyenlerde TÜRK kanı olmadığı için nereye döneceklerini şaşırmışlar ABD kuyruğuna takılıp suriyeyi karıştırdılar ruslara akdenize inme fırsatı doğu ıhanet değilse dahi basiretsizlik
şimdi dolar gene çıkar
Emperyalist hüçler Allah belanızı versin !
allahım sizide yenilenlerden başhetsin
allah topunuzun belasını versin yıllardır insanları öldürüyorsunuz orada amacınız barış olsa uzlaşı yapmak için çaba gösterirsiniz. çekin pis ellerinizi de insanlar ölmesin artık.
gelsin mülteciler...
savaşın bitişi olur inşallah abd ingiltere fransa arabistan vursaydı insanlık için olurdu türkiye karışmasa bari malum bizdeesat düşmanlığı var
Vaziyet alın , burası karışacak .. Arnavut , votkamla eriği çalıştır uleeenn
Suriyeliler geliyor.Yeni bir GÖÇ dalgası geliyor.
ne oldiii, hani şamda namaz kılacaktıkkk, bunların her şeyi fasa fiso
Benim anlamadığım biz muhalifleri destekliyoruz, Rusya rejimi destekliyor, bizde Rusya da oraya asker gönderiyor, Rusya muhalifleri vuruyor, ama biz Rusyayla ortağız, günde üç defa görüşüyoz, valla bişey anlamadım ben bı işten...
Bopa taşeronluk yaptıkdan sonra ülkesini esenliğe çıkarmış tek yönetici örneği yoktur
Hatay nasil bizimse, Idlib ve diger yerlerde Suriye topragidir. Suriye ile artik barismaliyiz, su esad,esed rejimi gibi mantıksız kelimeler kullanilmasin artik
Helal olsun Esad'a. Bizimki gibi yalandan Ey Amerika demiyor. Katil Esad tekrar dostum Esad olacak. Dönmekte üstümüze yok nasılsa. Zamanında Hdp, Barzani, Fetö ile dost, Bahçeli ve Soylu ile düşmandınız. Ama Esad senin elini bile sıkmaz. Dürüst adam. Unutmayacak bölücülere yaptığın destekleri.
Sen meşru müdafaa diye Menbiç'e operasyon yapınca süper, adamlar işgal altındaki İdlib'e girinci uuuuu. Gebertin bütün bölücü teroristleri. ABD'ye bugünlerde 7/24 küfür edenlerin, ABD''nin kendi eğittiği/yerleştirdiği paralı köpekleri ölecek diye ödleri kopuyor.
Sen şuna idlib düşerse orta doğu da tasmamı elimde tutan israil büyük yara alır desene
bizim asker operasyon düzenleyip orayı almamışmıydı....
muhaliflermi terörist ler nezaman muhalif oldu
Adamlar kendi topraklarında savaşmazlar hiçbir zaman, geri kalmış ülkeleri piyon olarak kullanırlar, umarım türkiye bu seviyeye gelmez ancak bu kafar cehaletin ve eğitimsizliğin olduğu bir yer olmaya devam ederse türkiye bu olaylara zemin hazırlamış olacaktır.
Ve güneş batarken teroristlerin ardından, Yükselişe geçer tüm emtialar...
Bu yangın türkiyeyede sıçrar, allah devletimize zeval vermesin
idlibi kim almıştı öso ve türk askeri eee ne oyunlar döndüde idlibi ruslar vuruyor öso lular gebersinde türk askerin ne olacak kim koruyor onları ordalarmı hiç haberimiz yok
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