Son dakika... Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu!

Suriye'de muhaliflerin kontrol ettiği son vilayet olan İdlib'de beklenen oldu.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib'i 22 günlük suskunluğun ardından yeniden vurmaya başladığını dünyaya duyurdu.
SURİYE ORDUSU HEM HAVADAN HEM KARADAN VURUYOR
Öte yandan bölgeden gelen haberler Suriye ordusunun İdlib'i aralıklarla havadan ve karadan vurduğunu belirtiyor.
Günlerdir dünya nefesinin tutmuş, İdlib'deki olası operasyonu bekliyordu! İran ve Rusya, Esad Rejiimin olası askeri operasyona desteğini açıklamış, Türkiye ve AB ülkeleri olası askeri operasyonun neden olabileceği insanlık dramına karşı endişelerini dile getirmişti.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
TRUMP'TAN İDLİB AÇIKLAMASI
Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve müttefikleri İran ile Rusya'ya 'İdlib'e pervasızca saldırmamaları' uyarısında bulunmuştu.
Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda İdlib'de yüzbinlerce kişinin ölebileceğini söyledi.
Pazartesi günü attığı tweette Trump, "Ruslar ve İranlılar bu potansiyel insanlık trajedisine ortaklık ederek çok ciddi bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce kişi ölebilir. Buna izin vermeyin!" dedi.
İDLİB'İN STRATEJİK ÖNEMİ NEDİR?
Suriye ordusunun hedefinde muhaliflerin elindeki son büyük yerleşim yeri, son kaleleri İdlib var. Türkiye'nin komşusu İdlib, askeri ve siyasi açıdan bölgedeki birçok aktör için stratejik öneme sahip.
Bir hafta içinde bölgede askeri hareketlilik de tırmandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki 12 gözlem noktasına takviye kuvvetler gönderirken, Rus basını da Rus İzvestiya gazetesi de Rusya'nın Akdeniz'in doğusuna en az 10 savaş gemisi ve iki denizaltı konuşlandırdığını duyurdu.
İDLİB TÜRKİYE İÇİNE NEDEN ÖNEMLİ?
İdlib, Astana Mutabakatı çerçevesinde Suriye'de oluşturulan dört Gerilimi Azaltma bölgesinden biri olarak belirlenmişti.
Mutabakat kapsamında Türkiye İdlib içine 12 gözlem kontrol noktası kurdu. Bunların aralarına Rusya 10, İran da 7 gözlem noktası yerleştirdi.
Vilayet, bölge aktörlerinin her biri için kendi çıkarları doğrultusunda stratejik öneme sahip.
Suriye'de Beşar Esad açısından 2011'den bu yana devam eden iç savaşın büyük oranda sona ermesi ve zaferini ilan etmesi anlamına gelecek.
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