Son dakika: Rusya balistik füzelerin de kullanıldığı askeri tatbikat başlattı! Dünyaya gözdağı veriyorlar

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı; Lavrov'un Blınken'ın görüşme talebini kabul ettiği duyurdu. Rusya'nın Ukrayna işgal etme riskinin çok yüksek olduğunu belirten Jode Biden'a da tepki geldi. Biden'ın bu açıklamalarının bölgedeki gerilimi daha fazla tırmandırdığını belirten Kremlin, nükleer denemelerin tatbikat sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: RUSYA TÜM DÜNYAYA GÖZDAĞI VERİYOR!

Kremlin'den nükleer hareketlilikle ilgili açıklama geldi! Kremlin, 'Rusya'nın nükleer hareketliliğin bölgedeki tansiyonu daha da arttıracağı iddialarını reddediyoruz. Bu tatbikat sürecin bir parçası' dedi.

