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  4. Son dakika: Rusya balistik füzelerin de kullanıldığı askeri tatbikat başlattı! Dünyaya gözdağı veriyorlar

Son dakika: Rusya balistik füzelerin de kullanıldığı askeri tatbikat başlattı! Dünyaya gözdağı veriyorlar

18.02.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Kuzey ve Güney birliklerinin katılacağı nükleer füzel denemeleri yarın başlıyor. Normalde füze denemesi sonbaharda yapılacaktı. Tatbikattan balistik ve güdümlü füzeler yer alacak. Rusya yanlısı Donetsk bölgesinde son 24 saatte 60 ateşkes ihlali var. Ukrayna ordusu ayrılıkçıların ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Rusya balistik füzelerin de kullanıldığı askeri tatbikat başlattı! Dünyaya gözdağı veriyorlar

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı; Lavrov'un Blınken'ın görüşme talebini kabul ettiği duyurdu. Rusya'nın Ukrayna işgal etme riskinin çok yüksek olduğunu belirten Jode Biden'a da tepki geldi. Biden'ın bu açıklamalarının bölgedeki gerilimi daha fazla tırmandırdığını belirten Kremlin, nükleer denemelerin tatbikat sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: RUSYA TÜM DÜNYAYA GÖZDAĞI VERİYOR!

Kremlin'den nükleer hareketlilikle ilgili açıklama geldi! Kremlin, 'Rusya'nın nükleer hareketliliğin bölgedeki tansiyonu daha da arttıracağı iddialarını reddediyoruz. Bu tatbikat sürecin bir parçası' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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