HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Rusya'da bekleyen Türk gemileriyle ilgili yeni gelişme! 17'si daha geliyor

Son dakika: Rusya'da bekleyen Türk gemileriyle ilgili yeni gelişme! 17'si daha geliyor

11.03.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna savaşının başlamasını ardından bölgede bekletilen Türk gemilerinden 17'si daha, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı

Son dakika: Rusya'da bekleyen Türk gemileriyle ilgili yeni gelişme! 17'si daha geliyor

Son dakika haberi: Azak Denizi’ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17’si kalkış yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17’sinin Türkiye’ye gelmek üzere çıkış yaptığını duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24 Şubat’tan beri Azak Denizi’ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17’si kalkış yaptı, bir gemi Temruk’da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch’de beklemekte olup, hava müsaadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’un yanı başı Tekirdağ'a gram kar düşmediİstanbul’un yanı başı Tekirdağ'a gram kar düşmedi
Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik
Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalarAntalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.