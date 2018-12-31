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Son dakika! Rusya'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var, 79 kişiden haber alınamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Rusya'nın Magnitogorsk kentindeki bir binanın doğal gaz tesisatında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 79 kişiden ise haber alınamıyor.

Rusya'nın Ural bölgesinde bulunan Magnitogorsk şehrinde çok katlı bir binada yerel saatle sabaha karşı 04.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Federal Güvenlik Servisi (FSB) bölge ofisi patlamanın gazdan meydana geldiğini doğrularken, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk raporlarına göre, patlamada binanın bir bölümü tamamen yıkılırken, binanın molozlarından biri çocuk olmak üzere 10 kişi kurtarıldı. Binada bulunan 79 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Olay yerine 469 arama kurtarma ekibiyle beraber 69 ekipman gönderildi. Komşu bölgelerden ise psikiyatri uzmanları ve K-9 ünitelerinin getirileceği bildirildi.

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Rusya Doğalgaz Patlaması patlama Magnitogorsk

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