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Son dakika: Rusya'da Facebook'a kısıtlama kararı!

25.02.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Facebook'un Rusya'daki bazı haber sitelerine kısıtlama getirmesi sonrası Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Facebook'a erişim kısıtlaması getirdi.

Son dakika: Rusya'da Facebook'a kısıtlama kararı!

Son dakika... Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.

KISITLAMA GELDİ

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un çeşitli Rus haber sitelerine kısıtlama getirdiği belirtildi.

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Bu nedenle Rusya Başsavcılığına başvuruda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti. (AA)

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facebook Rusya Ukrayna
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