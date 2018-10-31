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Son dakika! Rusya'da patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Arhangelsk kentinde bulunan binasının yakınında bir patlama meydana geldi. Olay sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika! Rusya'da patlama

Acil servislerden yapılan açıklamada, "Yaralı tıbbi müdahale sırasında yaşamını yitirdi. Bu kişinin FSB yetkilisi olmadığı kesinleşti, kimliği belirleniyor" denildi.

Bölge Valisi İgor Orlov, olay yerinde çalışmaların başladığını belirterek, "Şu anda gerekli çalışmalar yürütülüyor. Olay yerinde araştırmalar yapılıyor. Bu dakikalar önce gerçekleşti, aceleci sonuçlar çıkarmamız imkansız ve kabul edilemez" dedi.

FSB Yönetim Binası Arhangelsk kentinin merkezinde drama ve tiyatrosu ve büyük AVM’lerin yakınında Troitskiy Prospekt’te bulunuyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya terör saldırı patlama

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