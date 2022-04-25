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Son Dakika: Rusya'dan Almanya'ya yönelik kritik hamle

25.04.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Genişletilmiş Başsavcılar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Batılı diplomatların Ukrayna’nın savaş alanında kazanması ve Rus toplumunun bölünmesi için çalıştığını belirterek, “ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var.” dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Rusya'dan Almanya'ya yönelik kritik hamle

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çeşitli ülkelerden Rusya'ya yönelik yaptırım kararları gelmeye devam ederken Rusya da bazı ülkelerle ilgili uygulayacağı kararları açıklamayı sürdürüyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

PUTİN: ABD VE AVRUPALI ORTAKLARIMIZIN ÇOK TUHAF DİPLOMASİLERİ VAR

Öte yandan Putin, Rusya Genişletilmiş Başsavcılar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna’da neo-Nazi oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların uluslararası hukuk normlarını en ağır şekilde ihlal ettiğini söyleyen Putin, yabancı medya ve sosyal ağların da Rus ordusuna karşı “açık provokasyonlarının” kapsamlı soruşturma gerektirdiğini ifade etti.

Rusya Federasyonu topraklarındaki suçları engellemek için kararlılık gerektiğini vurgulayan Putin, sabah saatlerinde Federal Güvenlik Servisinin (FSB), tanınmış bir Rus gazeteci ve televizyoncusuna cinayet planlayan bir terörist grubun faaliyetlerini engellediğini açıkladı.

Avrupa ve ABD’deki yüksek seviyeli diplomatların, Ukrayna’yı savaş alanında kazanmak için tüm kaynaklarını kullanmaya çağırdığını belirten Putin, şunları kaydetti:

“ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var. Diplomatlar bile bu çağrıyı yapıyor. Ancak bunun imkansız olduğu anlaşılınca başka bir görev öne çıkıyor; Rus toplumunu bölmek, Rusya’yı içerden yok etmek ama bu da çalışmıyor. Toplumumuz olgunluk, dayanışma gösteriyor, ordumuzu destekliyor.”

Putin, bütün bunlarla bağlantılı olarak Ukrayna’nın güvenlik kurumlarıyla çalışan CIA dahil Batı istihbarat örgütlerindeki çalışanları soyadına kadar bildiklerini söyledi. (AA)

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