Son Dakika: Rusya'dan iki ülkeye yaptırım kararı! Aralarında Başbakanlar da var

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rusya'ya çok sayıda yaptırım uygulanırken Rusya tarafından da yaptırım kararları alındığı haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında hükümet ve parlamento üyelerinin bulunduğu Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

"BATI'NIN KARARLARINI İTAATKAR BİR ŞEKİLDE TAKİP EDEREK..."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avustralya'nın "Batı'nın kararlarını itaatkar bir şekilde takip ederek" Rusya'nın üst düzey yöneticileri ve neredeyse tüm milletvekillerine yönelik yaptırım kararı aldığı belirtildi.

Bugünden itibaren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Ulusal Güvenlik Komitesi üyeleri, Temsilciler Meclisi, Senato ve bölgesel yasama meclis üyelerinin aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı konulduğu bildirilen açıklamada, "Yakın gelecekte, Rusya'ya karşı olumsuz tutumların oluşmasına katkıda bulunan Avustralya ordusu mensupları, iş adamları, uzmanlar ve medya mensupları da kara listeye dahil edilecek ve duyurulacak." ifadesi kullanıldı.

"RUSYA KARŞITI DOSTANE OLMAYAN EYLEMLER"

Yeni Zelanda'nın da Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlar getirdiği belirtilen açıklamada, mütekabiliyet gereği Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerinden dolayı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Genel Valisi Cynthia Kiro, hükümet ve parlamento üyeleri dahil 130 Yeni Zelanda vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi. (AA)



