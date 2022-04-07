Son dakika: Rusya'dan flaş açıklamalar! Lavrov: 'Putin-Zelenskiy zirvesinde ele alınması kabul edilemez'

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkeler arasında sürmekte olan barış görüşmelerinin seyrine ilişkin açıklamada bulundu. Lavrov, Ukrayna'nın Kırım-Donbas meselesine ilişkin önerisine olumsuz tepki verdi.
İşte Lavrov'un açıklamalarından dikkat çeken noktalar:
Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Rusya'nın Batı'nın eşi görülmemiş yaptırımları nedeniyle son 30 yılın en zor döneminden geçtiğini, ancak Rusya'yı küresel ekonominin dışına itme çabalarının başarısız olacağını söyledi.
Mishustin ayrıca yabancı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasının yeni iş olanakları yarattığını söyledi.
Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu sonlandırması için giderek artan sayıda ekonomik yaptırım uyguluyorlar. (Reuters)
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