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Son dakika: Rusya'dan flaş açıklamalar! Lavrov: 'Putin-Zelenskiy zirvesinde ele alınması kabul edilemez'

07.04.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından taraflardan uzlaşma haberi beklerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov barış müzakerelerine ilişkin kritik mesajlar verdi. Lavrov ayrıca Putin-Zelenskiy zirvesine de değindi.

Son dakika: Rusya'dan flaş açıklamalar! Lavrov: 'Putin-Zelenskiy zirvesinde ele alınması kabul edilemez'

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkeler arasında sürmekte olan barış görüşmelerinin seyrine ilişkin açıklamada bulundu. Lavrov, Ukrayna'nın Kırım-Donbas meselesine ilişkin önerisine olumsuz tepki verdi.

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"KABUL EDİLEMEZ"

İşte Lavrov'un açıklamalarından dikkat çeken noktalar:

  • Ukrayna bize taslak anlaşma sundu, bu İstanbul önerilerinden farklı.
  • Ukrayna Kırım ve Donbas konularının Zelenskiy-Putin zirvesinde ele alınmasını istedi, sonraki aşamada askerlerin çıkarılmasını isteyecek. bu kabul edilemez.

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"RUSYA MÜZAKERELERE DEVAM EDECEK"

  • ABD, Ukrayna'yı savaşa devam etmeye zorluyor. Ukrayna görüşmeleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor.
  • Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını sunacak.

RUSYA BAŞBAKANI MİSHUSTİN: RUSYA SON 30 YILIN EN ZOR DÖNEMİNDEN GEÇİYOR

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Rusya'nın Batı'nın eşi görülmemiş yaptırımları nedeniyle son 30 yılın en zor döneminden geçtiğini, ancak Rusya'yı küresel ekonominin dışına itme çabalarının başarısız olacağını söyledi.

Mishustin ayrıca yabancı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasının yeni iş olanakları yarattığını söyledi.

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu sonlandırması için giderek artan sayıda ekonomik yaptırım uyguluyorlar. (Reuters)

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