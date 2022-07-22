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  4. SON DAKİKA | Rusya'dan İdlib'te hava saldırısı! Çok sayıda kişi öldü, aralarında çocuklar da var

SON DAKİKA | Rusya'dan İdlib'te hava saldırısı! Çok sayıda kişi öldü, aralarında çocuklar da var

22.07.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya, Suriye'de yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İdlib kentinin batısında gerçekleştirilen saldırıda 5'i çocuk 7 sivilin öldüğü, 13 sivilin yaralandığı açıklandı.

SON DAKİKA | Rusya'dan İdlib'te hava saldırısı! Çok sayıda kişi öldü, aralarında çocuklar da var

Son dakika: Rusya'ya ait savaş uçağının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Hristiyanların yaşadığı Yakubiye ve Cudeyde köylerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

SALDIRI SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçağının İdlib'in Cudeyde köyüne hava saldırısında 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Hedef alınan bölgede Hristiyanların yanı sıra yerinden edilen aileler de yaşıyor.

SALDIRILARDAN KAÇARAK BÖLGEYE SIĞINMIŞLARDI

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Hama ilindeki saldırılarından kaçarak bölgeye sığınan siviller olduğu öğrenildi.

İDLİB'TEKİ SON DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
suriye Rusya
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