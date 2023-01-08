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  4. Son dakika: Rusya'dan 'intikam' saldırısı! Savunma Bakanlığından açıklama geldi: 600 Ukraynalı asker öldürüldü

Son dakika: Rusya'dan 'intikam' saldırısı! Savunma Bakanlığından açıklama geldi: 600 Ukraynalı asker öldürüldü

08.01.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda Ukraynalı askeri birliklere ev sahipliği yapan bir yapının vurulduğu belirtildi. Saldırıda 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğü açıklandı. Moskova tarafından 'intikam saldırısı' olarak nitelendirilen saldırı akıllara hafta başında Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırıyı getirdi.

Son dakika: Rusya'dan 'intikam' saldırısı! Savunma Bakanlığından açıklama geldi: 600 Ukraynalı asker öldürüldü

Son dakika haberi: Rusya'nın tek taraflı ilan ettiği ateşkesin sona ermesinin ardından bölgede çatışmalar kızıştı. Rusya Ukrayna'yı bir kez daha hedef aldı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait kışlaya 'intikam saldırısı' sonucu 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü belirtti.

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UKRAYNA 63 RUS ASKERİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde ise Ukrayna, Rusya'ya ait bir kışlaya saldırı düzenlemiş, Rusya saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü açıklamıştı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise 400 Rus askerinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

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Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin, Ortodoks Noel'i dolayısıyla 6-7 Ocak tarihlerinde tek taraflı ateşkes ilan etmiş, bu süreçte iki taraftan da ateşkesin ihlal edildiği yönünde açıklamalar gelmişti.

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Rusya Ukrayna savaşı

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